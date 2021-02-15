В 2026 году провели более 100 тыс. исследований воды в Петербурге

Контроль осуществляют на всех этапах.

В Петербурге в 2026 году свыше 100 тыс. раз проверили воду. В городском "Водоканале" действует многоуровневая система контроля ее качества, позволяющая своевременно реагировать на малейшие изменения в водоисточнике – Неве, рассказали в предприятии.

Контроль осуществляют на всех этапах: при поступлении воды на станции, на этапах водоподготовки, перед подачей в распределительную сеть и на самих сетях. В программу проверок входят 396 контрольных точек, в том числе 350 – на распределительной сети. Вода в них оценивается более чем по 110 показателям.

На выходе с водопроводных станций за первое полугодие этого года специалисты отобрали свыше 2 тыс. проб воды. По результатам исследований по всем показателям превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано. Пресс-служба "Водоканала"

Ранее на Piter.TV: стало известно, какие адреса чаще всего нарушают правила пользования канализацией в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Водоканала"