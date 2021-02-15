В 2026 году провели более 100 тыс. исследований воды в Петербурге

В Петербурге в 2026 году свыше 100 тыс. раз проверили воду. В городском "Водоканале" действует многоуровневая система контроля ее качества, позволяющая своевременно реагировать на малейшие изменения в водоисточнике – Неве, рассказали в предприятии.
Контроль осуществляют на всех этапах: при поступлении воды на станции, на этапах водоподготовки, перед подачей в распределительную сеть и на самих сетях. В программу проверок входят 396 контрольных точек, в том числе 350 – на распределительной сети. Вода в них оценивается более чем по 110 показателям.
На выходе с водопроводных станций за первое полугодие этого года специалисты отобрали свыше 2 тыс. проб воды. По результатам исследований по всем показателям превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.
Пресс-служба "Водоканала"
Ранее на Piter.TV: стало известно, какие адреса чаще всего нарушают правила пользования канализацией в Петербурге.
Фото: пресс-служба "Водоканала"
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