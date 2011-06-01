До конца месяца в Петербурге помоют еще более 10 фонтанов

На время работ водные жемчужины будут закрыты.

В Петербурге с 27 по 31 июля работа некоторых фонтанов будет временно приостановлена для проведения помывки и технического обслуживания. Об этом рассказали в "Водоканале".

На сегодня и завтра закроют водную жемчужину на Московской площади, только на понедельник – фонтаны на Витебской площади, Никольской площади и Румянцевской площади. Во вторник приведут в порядок сооружения на Каменноостровском проспекте, 55, и Лиговском проспекте, 64-66. В среду работы затронут фонтаны на Каменноостровском проспекте, 1-3, и в Металлострое на Центральной улице. А 30 июля помоют два водных сооружения в Колпино – на Павловской улице и проспекте Ленина, 30-31 июля – фонтан на проспекте Большевиков, 3, 31 июля – на Лесном проспекте, 61/1.

Фото: пресс-служба "Водоканала"

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