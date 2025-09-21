  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:38
169
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Нерпа-путешественница добралась до места стоянки Крошика

0 0

Животное было обнаружено на территории лесного кордона в Национальном парке "Ладожские шхеры".

В Фонде друзей балтийской нерпы сообщили о новом госте, который самостоятельно добрался до места прошлогодней стоянки плавучего вольера нерпы Крошика. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу фонда. 

Животное было обнаружено на территории лесного кордона в Национальном парке "Ладожские шхеры". До прибытия специалистов нерпа находилась под присмотром инспектора парка Сергея.

Позже за "путешественником" прибыли Василий и Ольга, которые эвакуировали животное из душевой кабинки кордона.

Ранее стали известны подробности спасения кольчатой нерпы на острове Ладожского озера.

Фото и видео: Фонд друзей балтийской нерпы

Теги: ладожские шхеры, фонд друзей балтийской непры
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии