Нерпа-путешественница добралась до места стоянки Крошика

Животное было обнаружено на территории лесного кордона в Национальном парке "Ладожские шхеры".

В Фонде друзей балтийской нерпы сообщили о новом госте, который самостоятельно добрался до места прошлогодней стоянки плавучего вольера нерпы Крошика. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу фонда.

Животное было обнаружено на территории лесного кордона в Национальном парке "Ладожские шхеры". До прибытия специалистов нерпа находилась под присмотром инспектора парка Сергея.

Позже за "путешественником" прибыли Василий и Ольга, которые эвакуировали животное из душевой кабинки кордона.

Ранее стали известны подробности спасения кольчатой нерпы на острове Ладожского озера.

Фото и видео: Фонд друзей балтийской нерпы