На Васильевском острове пытается поселиться тюлениха

Тюлениха приплывала к этому месту уже несколько раз.

На Васильевском острове в Петербурге пытается поселиться серая тюлениха. В пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, что же притягивает ластоногую в город.

Как мы и предполагали, неподалеку от места отдыха ночной гостьи установлены рыбацкие сети. Как и любой стремящийся к шарообразности объект, тюлениха больше всего озабочена сохранением энергии перед надвигающейся зимой. И, с ее точки зрения, безлимитный "холодильник" с рыбой рядом с кроваткой – наилучшее решение этой задачи. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Тюлениха приплывала к этому месту уже несколько раз. Ссылаясь на опыт прошлого, в настоящее время она отдыхает не на берегу, а лежа на мелководье, чтобы ночные хулиганы не могли подобраться.

Ранее специалисты фонда осмотрели гостью на предмет видимых проблем со здоровьем и не обнаружили таковых.

Видео, фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы