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На Васильевском острове пытается поселиться тюлениха

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Тюлениха приплывала к этому месту уже несколько раз.

На Васильевском острове в Петербурге пытается поселиться серая тюлениха. В пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, что же притягивает ластоногую в город. 

Как мы и предполагали, неподалеку от места отдыха ночной гостьи установлены рыбацкие сети. Как и любой стремящийся к шарообразности объект, тюлениха больше всего озабочена сохранением энергии перед надвигающейся зимой. И, с ее точки зрения, безлимитный "холодильник" с рыбой рядом с кроваткой – наилучшее решение этой задачи. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Тюлениха приплывала к этому месту уже несколько раз. Ссылаясь на опыт прошлого, в настоящее время она отдыхает не на берегу, а лежа на мелководье, чтобы ночные хулиганы не могли подобраться. 

Ранее специалисты фонда осмотрели гостью на предмет видимых проблем со здоровьем и не обнаружили таковых. 

Видео, фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: васильевский остров, тюлениха, фонд друзей балтийской непры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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