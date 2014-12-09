Крошик и Шлиссик вернулись на зимовку в Репино после летнего "одичания"

Ластоногих вернули с Ладоги из-за осенних штормов — теперь они будут жить в бассейне фонда.

Непоседы-нерпы Крошик и Шлиссик, которых летом выпустили в ладожский вольер для адаптации к дикой природе, вернулись на зимовку в центр Фонда друзей балтийской нерпы в Репино. Причиной стала непогода: осенние штормы сделали пребывание ластоногих в естественной среде опасным.

Как сообщили в фонде, процесс перевозки оказался непростым. Нерпы не хотели покидать водоём, и сотрудникам пришлось проявить изобретательность: вместо вылова сачком они приподняли подводную сетку и аккуратно переместили животных на площадку.

"Доехали до Репино они хорошо, но после выпуска в бассейн мы сначала не узнали Крошика и Шлиссика — так они стали похожи на настоящих диких нерп: вместо тупой расслабленности — резкие и точные движения, сила и грация, настороженный сосредоточенный взгляд" Фонд друзей балтийской нерпы

Несмотря на явный прогресс в поведении, самостоятельная жизнь в дикой природе пока остаётся для нерп непосильной задачей. Теперь их ждёт зимовка в безопасных условиях под наблюдением специалистов.

Фото: Telegram / Фонд друзей балтийской нерпы