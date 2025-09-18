Ленинградский зоопарк показал семейную драму непоседливых харз

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали семейную драму харз. За еду боролись Катрина и Сильвер.
Паре предложили контейнер со спрятанным угощением. За дело сразу взялась Катрина: она залезла на коробку, зарылась лапами в мульчу и начала копать. Сильвер решил применить другую тактику. Он дождался, пока Катрина все нашла, и в нужный момент перехватил еду.
Однако Катрина не растерялась и не сдалась. Она вернулась к контейнеру с мульчой, откопала еще одну вкусность и с важным видом удалилась.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)
