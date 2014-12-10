Манул Шу из Ленинградского зоопарка набирает вес к зиме и радует сотрудников

Он уже поправился на 200 граммов за неделю.

Манул по имени Шу в Ленинградском зоопарке приступил к подготовке к зимнему сезону, увеличивая калорийность рациона. За первую неделю сентября его вес вырос с 5,2 кг до 5,4 кг, сообщили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

Зоопарковая команда уточнила, что для пушистого хищника сентябрь традиционно становится временем активного набора массы перед холодами. В этот период сотрудники корректируют питание, добавляя больше белка и жиров, чтобы обеспечить манулу запас энергии на зимние месяцы.

Борис Пиотровский отметил, что процесс зажировки у манула проходит с сентября по декабрь, и шутливо подчеркнул, что полностью понимает и принимает природные особенности животного. Специалисты зоопарка отмечают, что правильное питание и контроль веса позволяют сохранить здоровье животного и подготовить его к понижению температуры.

Манул Шу активно проявляет поведение типичное для диких хищников: больше отдыхает, охотится на игрушечные объекты в вольере и постепенно накапливает энергетические резервы.

Видео: Телеграм/Борис Пиотровский