Паралимпийцы из Петербурга взяли медали во всех дисциплинах на чемпионате России по пауэрлифтингу

Все спортсмены являются воспитанниками СШОР силовых видов спорта имени В. Ф. Краевского и Спортивной школы №1 Московского района.

Спортсмены из Северной столицы показали выдающийся результат на чемпионате России по пауэрлифтингу для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, завоевав медали во всех видах программы. Соревнования проходили в Москве с 1 по 7 июня. Как сообщили в городском Комитете по физической культуре и спорту, петербуржцы стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград.

Чемпионами России стали:

Марина Бекетова (до 61 кг) – 100 кг;

Ирина Садовникова (свыше 86 кг) – 140 кг;

Магомед Джамалов (до 97 кг) – 222 кг;

Игорь Шморгун (до 88 кг) – 176 кг.

Сасун Даниелян (свыше 107 кг, 196 кг) завоевал серебряную медаль, а Никита Петренко (до 65 кг, 133 кг) стал бронзовым призёром.

Все спортсмены являются воспитанниками СШОР силовых видов спорта имени В. Ф. Краевского и Спортивной школы №1 Московского района.

Ранее мы сообщили о том, что самбистка из Петербурга завоевала золото чемпионата Европы.

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга