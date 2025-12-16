В Прокопьевске двое юношей похитили 10-летнего ребенка

Полиция задержала двух местных жителей, которые насильно удерживали школьника в гараже.

Похищение ребенка произошло в Прокопьевске. Злоумышленники выследили мальчика на улице и накинулись на него с кулаками, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Установлено, что двое юношей избили школьника, затолкали в багажник и повезли к гаражу. Там они держали мальчика в плену, но затем ему удалось сбежать от похитителей.

Пострадавший рассказал о произошедшем родителям. Врачи диагностировали у него ушибы и мать школьника обратилась в полицию, после этого подозреваемых оперативно поймали. Ими оказались жители Прокопьевска в возрасте 18 и 14 лет. Уголовное дело возбудили о незаконном лишении свободы.

Ранее мы сообщали, что подростки напали на 14-летнего школьника на шоссе Революции. Они распылили мальчику в лицо перцовый баллончик и избили.

Фото: Magnific