В Кузбассе 26-летний мужчина изнасиловал родную мать

Ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство.

В Кемерове мужчину отправили под арест, его обвинили в нападении сексуального характера на собственную мать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кузбасса.

В заявлении указали, что 26-летнего жителя Кемеровского округа подозревают в нападении и сексуальном насилии над 78-летней матерью. Женщина, в силу своего пожилого возраста, не могла оказать сопротивления. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".

В суде учли данные следствия, которые подтвердли подозрения в причастности обвиняемого к насильственным действиям в семье.

Детали преступления не раскрывались. В настоящее время обстоятельства устанавливаются. Известно, что у кемеровчанина есть судимость за убийство.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде задержали иностранца, развратившего малолетнего ребенка на глазах у его родителей.

Фото: Piter.tv