В Кузбассе 26-летний мужчина изнасиловал родную мать

В Кемерове мужчину отправили под арест, его обвинили в нападении сексуального характера на собственную мать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кузбасса.
В заявлении указали, что 26-летнего жителя Кемеровского округа подозревают в нападении и сексуальном насилии над 78-летней матерью. Женщина, в силу своего пожилого возраста, не могла оказать сопротивления. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".
В суде учли данные следствия, которые подтвердли подозрения в причастности обвиняемого к насильственным действиям в семье.
Детали преступления не раскрывались. В настоящее время обстоятельства устанавливаются. Известно, что у кемеровчанина есть судимость за убийство.
Ранее мы сообщали, что в Волгограде задержали иностранца, развратившего малолетнего ребенка на глазах у его родителей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все