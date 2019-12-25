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В Кузбассе 26-летний мужчина изнасиловал родную мать
Сегодня, 12:53
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В Кузбассе 26-летний мужчина изнасиловал родную мать

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Ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство.

В Кемерове мужчину отправили под арест, его обвинили в нападении сексуального характера на собственную мать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кузбасса.

В заявлении указали, что 26-летнего жителя Кемеровского округа подозревают в нападении и сексуальном насилии над 78-летней матерью.  Женщина, в силу своего пожилого возраста, не могла оказать сопротивления. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".

В суде учли данные следствия, которые подтвердли подозрения в причастности обвиняемого к насильственным действиям в семье.

Детали преступления не раскрывались. В настоящее время обстоятельства устанавливаются.  Известно, что у кемеровчанина есть судимость за убийство.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде задержали иностранца, развратившего малолетнего ребенка на глазах у его родителей.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасиловал мать, кемеровская область, преступления кемерово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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