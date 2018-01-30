Иностранец изнасиловал мальчика на глазах у родителей в Волгограде

Отец ребенка пытался задержать злоумышленника, но тот скрылся.

В Волгограде перед судом предстанет иностранец, развративший малолетнего ребенка. Очевидцами преступления стали родители мальчика, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Следствие установило, что вечером 27 августа 2025 года ребенок находился с родителями в одном из дворов Советского района. В какой-то момент к нему подбежал неизвестный мужчина. Воспользовавшись моментом, мигрант совершил противоправные действия против половой неприкосновенности мальчика.

При этом его действия увидели родители потерпевшего. Отец ребенка пытался задержать злоумышленника, но тот успел убежать.

Правоохранители оперативно установили личность преступника. Им оказался гражданин другого государства, который приехал несколько месяцев назад в Волгоград. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Кузнецова мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку товаром из секс-шопа.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области