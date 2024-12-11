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Извращенца с проспекта Кузнецова заключили под стражу за изнасилование девочки
Сегодня, 15:30
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Извращенца с проспекта Кузнецова заключили под стражу за изнасилование девочки

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Пострадавшей диагностировали открытую рану половых органов.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 30-летнего мужчины, который изнасиловал шестилетнюю девочку. Ему вменяют п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщили в надзорном ведомстве 7 февраля. 

Обвиняемый не позже 6 февраля в квартире по проспекту Кузнецова совершил сексуальные действия насильственного характера в отношении ребенка. Он использовал товар из секс-шопа. Пострадавшей диагностировали открытую рану половых органов. 

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 5 апреля. 

Известно, что обвиняемым является ранее судимый предприниматель. Его привлекали к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, угон, причинение вреда здоровью, угрозы убийством и уклонение от административного надзора.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца, отбывающего наказание, обвинили в хулиганстве и изнасиловании 30-летней давности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: насильственные действия сексуального характера, проспект кузнецова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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