Ранее судимый бизнесмен изнасиловал 6-летнюю девочку в Красносельском районе

Для своего преступления он использовал предмет, приобретенный в магазине интимных товаров.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 6-летняя девочка подверглась сексуальному насилию, когда гостила у знакомых. ЧП произошло 5 февраля в одном из домов на проспекте Кузнецова. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", в изнасиловании подозревают 30-летнего предпринимателя. Известно. что мужчина ранее был неоднократно судим.

В тот вечер бизнесмен напился, после чего ворвался в детскую комнату и напал на девочку. Он применил к ней сексуальное насилие, использовав в этих целях товар из секс-шопа. Крики жертвы услышал ребенок, находившийся в другой комнате - скорее всего, один из детей, проживающих в этой квартире. Он и сообщил о происходящем матери девочки, которая вызвала полицию на место происшествия.

В ходе изнасилования девочка получила открытую рану половых органов, сейчас она находится в руках медиков. Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Подозреваемый задержан, сообщает, что ранее его привлекали к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, угон, причинение вреда здоровью, угрозы убийством, а также за уклонение от административного надзора.

Фото: Piter.TV