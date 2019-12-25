В Красносельском районе построят новый "Серебряный центр"

Ранее здесь планировали возвести общественно-деловой центр.

В квартале, ограниченном улицами Маршала Казакова и Доблести, проспектом Героев и Ленинским проспектом, возведут "Серебряный центр" и современный спортивный комплекс. Изменения в планировку участка утвердили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", в этой части Красносельского района идет активное жилищное строительство, поэтому власти решили скорректировать планы и отказались от возведения бизнес‑центра.

"Серебряный центр" задуман как многофункциональная площадка: здесь появятся спортивный зал, бассейн, водолечебный комплекс, столовая и библиотека. Кроме того, в составе центра откроют досуговое отделение с актовым залом и творческими мастерскими, а также отделение социально‑медицинского сопровождения.

Второй объект — спортивный комплекс — будет включать 50‑метровый бассейн и специализированные залы для разных видов спорта. По словам Беглова, новые объекты помогут повысить качество жизни в Красносельском районе.

Масштабный проект "Серебряный возраст" начали реализовывают в Петербурге с 2024 года. В рамках инициативы, был открыт специализированный Центр женского здоровья, где обследования можно пройти бесплатно.

Фото: пресс-служба Смольного