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Убийство пенсионерки и ребенка в Петербурге обернулось уголовным делом
Сегодня, 14:49
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Убийство пенсионерки и ребенка в Петербурге обернулось уголовным делом

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Возле здания обнаружили 32-летнюю мать мальчика с повреждениями криминального характера.

Следователи Красносельского района Петербурга возбудили уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ после убийства пожилой женщины и ребенка. 

Как рассказали в СК РФ, предварительно, ночью 26 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко нашли тела 58-летней пенсионерки и мальчика 2024 года рождения с признаками насильственной смерти. Возле здания обнаружили 32-летнюю мать ребенка с повреждениями криминального характера. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. 

Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Кроме того, допрашиваются свидетели. Преступники разыскиваются. 

Ранее на Piter.TV: оперативники раскрыли убийство иностранца, совершенное 23 года назад на побережье Финского залива. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: красносельский район, убийство
Категории: Картина дня, Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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