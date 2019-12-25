  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала стрелка в 16-летнюю девушку на проспекте Кузнецова
Сегодня, 10:37
111
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала стрелка в 16-летнюю девушку на проспекте Кузнецова

0 0

Пострадавшая с ожогом роговицы обратилась в поликлинику.

Полицейские задержали мужчину, который выстрелил в девушку-подростка из газового пистолета на детской площадке в Красносельском районе. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 27 октября правоохранителям поступили сведения о том, что на проспекте Кузнецова неизвестный стрелял в несовершеннолетнюю. К четырем 16-летним девушкам подошел незнакомец и в ходе конфликта открыл стрельбу, после чего скрылся. Пострадавшая с ожогом роговицы обратилась в поликлинику. 

В тот же день по подозрению на Ленинском проспекте поймали 48-летнего местного жителя. 

Ранее мы рассказывали о том, что подростки сорвали мужчине свидание в Муринском парке, выстрелив в него из газового пистолета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект кузнецова, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии