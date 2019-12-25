В Петербурге мужчина выстрелил из пистолета в подростков на детской площадке

Пьяный посетитель двора устроил стрельбу по детям в Красносельском районе.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина выстрелил из газового пистолета в девочку-подростка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошёл на одной из детских площадок вечером. По данным источника, группа подростков находилась во дворе, когда к ним подошёл нетрезвый мужчина. Между ним и детьми завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник достал газовый пистолет и произвёл выстрел в сторону компании.

К счастью, серьёзных травм никто не получил. Подростки вызвали полицию, и прибывший наряд задержал нападавшего. Мужчину доставили в отдел для разбирательства.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

