В Петербурге мужчина выстрелил из пистолета в подростков на детской площадке

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина выстрелил из газового пистолета в девочку-подростка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошёл на одной из детских площадок вечером. По данным источника, группа подростков находилась во дворе, когда к ним подошёл нетрезвый мужчина. Между ним и детьми завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник достал газовый пистолет и произвёл выстрел в сторону компании.
К счастью, серьёзных травм никто не получил. Подростки вызвали полицию, и прибывший наряд задержал нападавшего. Мужчину доставили в отдел для разбирательства.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.TV
