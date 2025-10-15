Перед судом предстанет молодой житель Ленобласти, открывший стрельбу на Гороховой

По словам обвиняемого, он купил пистолет для самообороны от бездомных собак.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Ленобласти, которому вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 15 октября.

Ночью 20 августа фигурант, находясь на Гороховой улице, демонстративно произвел из сигнального пистолета не менее четырех выстрелов в воздух. По словам обвиняемого, он купил пистолет для самообороны от бездомных собак. В тот день парень гулял по Северной столице и решил показать товарищу, как пистолет стреляет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в деревне Хапо-Ое задержаны стрелки по автомобилю Volvo.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга