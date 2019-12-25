В деревне Хапо-Ое задержаны стрелки по автомобилю Volvo

В бардачке машины злоумышленников нашли травматический пистолет Макарова.

На трассе в Ленобласти двое мужчин открыли стрельбу по автомобилю. На злоумышленников составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, передает "Фонтанка".

В полицию обратился 35-летний житель Петербурга с информацией о том, что между деревней Хапо-Ое и поселком имени Свердлова его преследует машина Skoda, а находившиеся в салоне незнакомцы выстрелили и попали в иномарку Volvo.

Стрелков остановили в Хапо-Ое, за рулем находился 26-летний мужчина, на пассажирском был 27-летний приятель водителя. В бардачке нашли травматический пистолет Макарова. Из заднего бампера потерпевшего извлекли резиновую пулю.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчину будут судить за стрельбу возле школы.

Фото: Piter.TV