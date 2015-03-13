В Петербурге мужчину будут судить за стрельбу возле школы

По словам злоумышленника, он хотел проверить, как стреляет "пневмат".

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в надзорном ведомстве.

В августе обвиняемый, находясь у футбольной площадки средней общеобразовательной школы на Старо-Петергофском проспекте, произвел не менее пяти выстрелов в воздух из пневматического пистолета. По словам злоумышленника, он хотел проверить, как стреляет "пневмат".

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV