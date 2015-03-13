  1. Главная
В Петербурге мужчину будут судить за стрельбу возле школы
Сегодня, 12:59
По словам злоумышленника, он хотел проверить, как стреляет "пневмат".

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в надзорном ведомстве. 

В августе обвиняемый, находясь у футбольной площадки средней общеобразовательной школы на Старо-Петергофском проспекте, произвел не менее пяти выстрелов в воздух из пневматического пистолета. По словам злоумышленника, он хотел проверить, как стреляет "пневмат". 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: задержан посетитель бара в Московском районе, выстреливший из "травмата". 

Фото: Piter.TV

Теги: суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

