Задержан посетитель бара в Московском районе, выстреливший из "травмата"

В отдел полиции Московского района доставили посетителя бара, который случайно выстрелил из "травмата".

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, рано утром 12 октября правоохранителям поступила информация о выстреле в заведении на Московском проспекте. На месте установили, что перед этим случился конфликт между 25-летним уроженцем Дагестана и охранником. Заметив у молодого человека пистолет, последний сразу нажал на тревожную кнопку. Когда гость увидел росгвардейцев, он выронил "травмат" на пол, из-за чего произошел самовольный выстрел. К счастью, никто не пострадал.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), мужчина помещен в спецприемник.

