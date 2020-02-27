  1. Главная
Петербуржец выстрелил из "Добрыни" в ходе конфликта на Чекистов
Сегодня, 9:26
86
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали стрелка из "Добрыни" возле кафе в Красносельском районе. Злоумышленник помещен в спецприемник, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 12 октября правоохранителям поступили сведения о стрельбе на улице Чекистов. Установлено, что у 46-летнего мужчины случился конфликт с неизвестным, в ходе которого последний выстрелил из аэрозольного пистолета в воздух, а потом скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Минувшей ночью по подозрению в совершении преступления поймали 41-летнего местного жителя, "Добрыня" изъят. На него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: полиция разыскивает стрелков по окнам из пневматики на Богатырском. 

Фото: Piter.TV 

