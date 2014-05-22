Полиция разыскивает стрелков по окнам из пневматики на Богатырском

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 1 октября жильцы дома №61, корп. 1 на Богатырском проспекте услышали выстрелы, направленные в окна первого этажа. Сообщение о происшествии незамедлительно поступило в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Патрульная группа прибыла на место происшествия и обнаружила разбитое стекло оконного блока. Хозяйка пострадавшей квартиры подтвердила факт стрельбы и сообщила, что злоумышленники использовали, скорее всего, пневматическое оружие.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия, цель которых установить виновников инцидента.

Напомним, что жительница дома обращалась в полицию с аналогичным заявлением и ранее, 29 сентября.

Фото: Piter.TV