Неизвестный открыл стрельбу по окнам квартиры пенсионерки на Богатырском

Утром 29 сентября 2025 года, в 9:35, в отдел полиции Приморского района обратилась 66-летняя женщина, проживающая на Богатырском проспекте, дом 61. Она заявила, что стала жертвой хулиганских действий: неизвестные лица обстреливали окна её квартиры из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели помещение и нашли множественные пробоины в стеклах балкона и окон жилых комнат. Никто из жильцов не пострадал.

Ведётся активная работа по розыску виновных.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV