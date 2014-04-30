У ресторана на Васильевском острове произошла драка из-за оплаты счета

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поздно вечером 29 сентября 2025 года, в 23:05, в полицию Василеостровского района поступила информация о драке, произошедшей возле ресторана на 16-й линии Васильевского острова, дом 83. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, доставившие в отделение полиции для дальнейших разбирательств 21-летнего гражданина Узбекистана. Впоследствии туда же обратилась 19-летняя девушка, которая сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что её знакомый, молодой человек 22-х лет, вступил в словесный конфликт с другими гостями ресторана относительно оплаты счета. Впоследствии инцидент переместился на улицу, где произошло рукоприкладство.

Молодой человек, получивший телесные повреждения и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, посетил медицинское учреждение, но впоследствии отказался от медицинской помощи.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV