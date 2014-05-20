Подростки возле метро "Купчино" выстрелили из газового пистолета в прохожего из-за замечания

Полиция задержала трех несовершеннолетних, у одного из них изъято пусковое устройство.

Полиция Фрунзенского района задержала трех подростков, которые применили газовый пистолет против 35-летнего мужчины, сделавшего им замечание за нецензурную брань. Инцидент произошел 5 декабря около 19:39 на Балканской площади, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, потерпевший обратился в полицию после того, как подростки в ответ на его замечание произвели выстрел в его сторону из газового оружия. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых 15-17 лет у входа на станцию метро "Купчино".

При задержании у одного из подростков было изъято пусковое устройство ПУ-4. После опроса несовершеннолетние были переданы родителям под обязательство о явке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.

Ранее Piter.TV сообщал, что пешехода на Ланском шоссе сбила одна иномарка, а добила другая.

Фото: Piter.TV