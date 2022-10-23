Пешехода на Ланском шоссе сбила одна иномарка, а добила другая

Возбуждено уголовное дело после ДТП.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 27-летний пешеход. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 5 декабря около 08:50 на Ланском шоссе у дома №8.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь от Новосибирской улицы в сторону набережной Чёрной речки, совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От удара пострадавшего отбросило на встречный автомобиль Kia Soul под управлением 41-летней женщины.

Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. По данным полиции, погибший является гражданином одного из центрально-азиатских государств. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В отношении водителя внедорожника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, что на проспекте Стачек в Петербурге восемь троллейбусов встали в пробке из-за ДТП.

Фото: Piter.TV