На проспекте Стачек в Петербурге восемь троллейбусов встали в пробке из-за ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и двух легковых автомобилей привело к образованию крупной пробки из троллейбусов на проспекте Стачек у станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге.

На проспекте Стачек образовалась пробка из восьми троллейбусов. Причиной затора стало столкновение автобуса с двумя легковыми автомобилями. Пробка протянулась до Ново-Автовского путепровода. По сообщениям очевидцев, затор немного уменьшился, и на месте осталось четыре троллейбуса.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Свидетели отметили, что троллейбусам сложно объехать место аварии. Детали дорожного инцидента уточняются.

Фото: Piter.TV