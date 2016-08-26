"Театральный проект 27" приглашает подростков в соавторы

Независимый петербургский театр "Театральный проект 27" запускает программу творческих интенсивов. Это не просто набор краткосрочных курсов во время каникул. Для театра это попытка пересобрать свои отношения с молодым зрителем.
"Театральный проект 27" приглашает подростков на летние интенсивы. Для подростков это способ понять, что им интересно, в чем их сила, как справляться с внутренними барьерами. Для театра — возможность увидеть свою аудиторию вблизи, услышать ее голос, уловить интонации и чаяния, которые позже неизбежно прорастут в новых спектаклях.
Каждая смена — работа с конкретным запросом взрослеющего человека. Вот несколько ключевых направлений:
– Искусство самопрезентации и работа с голосом. Смена Жени Львовой по самопрезентации и курс Варвары Сополевой по речи.
– Импровизация и принятие неопределенности. Как превратить провал в крутой поворот, на своей смене расскажет актер, режиссер Максим Максимов.
– Тело и пластика. Напряжение, чувство неловкости — проблемы, знакомые едва ли не каждому подростку. Как справиться с ними, расскажут актер Артур Сафин и хореограф Ирина Широкая на смене "Как говорить без слов, если ты пакет".
– Плейбэк-театр и театр горожан. На смене Маши Додылиной подростки познакомятся с плейбэк-театром — практикой, в которой зрители рассказывают личные истории, а актеры разыгрывают их, превращая в художественное высказывание.
– Сайт-специфик и работа с пространством. Режиссерская лаборатория Максима Максимова и Регины Хабибуллиной учит видеть театр там, где его, казалось бы, нет.
– Художественные практики. Смена Евгении Платоновой по созданию коллажей в коробке.
– Работа с камерой. Смена "Мам, я в кадре" от актеров Артура Сафина и Дарьи Тепловой.
Все интенсивы ведут действующие актеры, режиссеры и художники "Театрального проекта 27".
Программа выстроена так, что за три месяца можно пройти несколько очень разных треков — от почти терапевтических (смена по расслаблению) до профессионально ориентированных (режиссерская лаборатория). Каждый интенсив длится пять дней — достаточно, чтобы погрузиться в тему и не устать.
