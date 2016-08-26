"Театральный проект 27" приглашает подростков в соавторы

В театре всё лето будут проходить тренинги для подростков.

Независимый петербургский театр "Театральный проект 27" запускает программу творческих интенсивов. Это не просто набор краткосрочных курсов во время каникул. Для театра это попытка пересобрать свои отношения с молодым зрителем.

"Театральный проект 27" приглашает подростков на летние интенсивы. Для подростков это способ понять, что им интересно, в чем их сила, как справляться с внутренними барьерами. Для театра — возможность увидеть свою аудиторию вблизи, услышать ее голос, уловить интонации и чаяния, которые позже неизбежно прорастут в новых спектаклях.

Каждая смена — работа с конкретным запросом взрослеющего человека. Вот несколько ключевых направлений:

– Искусство самопрезентации и работа с голосом. Смена Жени Львовой по самопрезентации и курс Варвары Сополевой по речи.

– Импровизация и принятие неопределенности. Как превратить провал в крутой поворот, на своей смене расскажет актер, режиссер Максим Максимов.

– Тело и пластика. Напряжение, чувство неловкости — проблемы, знакомые едва ли не каждому подростку. Как справиться с ними, расскажут актер Артур Сафин и хореограф Ирина Широкая на смене "Как говорить без слов, если ты пакет".

– Плейбэк-театр и театр горожан. На смене Маши Додылиной подростки познакомятся с плейбэк-театром — практикой, в которой зрители рассказывают личные истории, а актеры разыгрывают их, превращая в художественное высказывание.

– Сайт-специфик и работа с пространством. Режиссерская лаборатория Максима Максимова и Регины Хабибуллиной учит видеть театр там, где его, казалось бы, нет.

– Художественные практики. Смена Евгении Платоновой по созданию коллажей в коробке.

– Работа с камерой. Смена "Мам, я в кадре" от актеров Артура Сафина и Дарьи Тепловой.

Все интенсивы ведут действующие актеры, режиссеры и художники "Театрального проекта 27".

Программа выстроена так, что за три месяца можно пройти несколько очень разных треков — от почти терапевтических (смена по расслаблению) до профессионально ориентированных (режиссерская лаборатория). Каждый интенсив длится пять дней — достаточно, чтобы погрузиться в тему и не устать.

Создательница "Театрального проекта 27": "После наших спектаклей родители находят общий язык с подростком".

