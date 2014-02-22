Спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего"

Спектакль покажут 26 мая в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Одна из главных задач проекта – создать композицию, аккумулирующую опыт спектакля Александринского театра, поставленного Вс. Мейерхольдом на сцене в феврале 1917 года. Современный зритель окунется в прошлое.

Будет воссоздана уникальная коллекция театральных костюмов и бутафории по эскизам А. Я. Головина. Арбенин корифея учреждения Ю. М. Юрьева и Арбенин XXI века произнесут слова, которые написаны поэтом в XIX веке, и они прозвучат более чем актуально.

