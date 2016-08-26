В МВД назвали "тревожным сигналом" интерес ребенка к банковским картам родителей

В киберполиции дали советы родителям по обсуждению с детьми методов обмана мошенниками.

В российских правоохранительных органах назвали "тревожным сигналом" повышенный интерес ребенка к банковским картам родителей. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, что если несовершеннолетний спрашивает о платежных средствах или просит взрослых "ненадолго дать смартфон" — то это повод для того, чтобы насторожиться. В ряде случаев за таким поведением может скрываться давление со стороны мошенников. Таким образом злоумышленники нередко используют несовершеннолетних в качестве инструмента для хищения денежных средств.

В киберполиции заметили, что в одном из недавних криминальных случаев аферисты связались с ребёнком в игровом сообществе и сообщили ему о якобы выигранном денежном призе. Под предлогом перевода "выигрыша" они убедили несовершеннолетнее лицо воспользоваться телефонами и банковскими приложениями родителей. В ночное время ребёнок получил доступ к устройствам семьи, а затем под диктовку мошенников выполнил серию финансовых переводов. В результате у потерпевших были похищены как личные, так и кредитные денежные средства. В МВД напомнили, что подобные противоправные схемы строятся на сочетании социальной инженерии, игровой мотивации и возрастной доверчивости детей.

Детям обещают подарки, внутриигровую валюту, выплаты, бонусы или "призы", а затем постепенно вовлекают в выполнение финансовых операций, объясняя это "технической необходимостью" или "проверкой". сообщение от киберполиции

В полиции рассказали о том, что мошенники всё чаще рассматривают несовершеннолетних как отдельную уязвимую аудиторию для обмана. При этом подобная атака может происходить не напрямую на родителей, а через ребёнка, который имеет физический доступ к устройствам, банковским картам и кодам подтверждения взрослого населения. Сотрудники рекомендуют россиянам не оставлять разблокированные устройства и банковские приложения без контроля, а также объяснять детям недопустимость любых финансовых операций по указанию незнакомцев. Также важно обращать внимание на резкое изменение поведения ребёнка, скрытность при использовании телефона или ночную активность в мессенджерах и регулярно обсуждать с детьми схемы интернет-мошенничества.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России