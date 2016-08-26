Вучич заявил о своей возможной отставке

Президент Сербии сообщил о возможном решении во время визита в КНР.

Сербский президент Александр Вучич сообщил о том, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его должностных полномочий. Заявление иностранного политического лидера из Белграда было сделано во время его официального рабочего визита в Китай. Журналисты сделали ссылку на телеканал N1, который привел слова главы государства.

Возможно, я скоро уйду в отставку. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Александр Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году его переизбрали во второй раз. Срок президентских полномочий политика истекает в 2027 году. А 21 мая 2026 года он объявил, что парламентские выборы пройдут в стране осенью, в период с конца сентября до середины ноября. Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич уведомила общественность о том, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Александру Вучичу стать ее кандидатом в премьер-министры на будущих парламентских выборах.

