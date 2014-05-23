Лавров: ЕС пытается сделать из Сербии буферную зону для противостояния России

Европейский союз пытается сделать из Сербии буферную зону для противостояния нашему государству. Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат
Вучич... неоднократно говорил, что ему европейская перспектива видится, прежде всего, с точки зрения экономических интересов Сербии, интересов встраивания в инфраструктуру, которую Европейский союз создал, но всегда эта заинтересованность будет реализовываться не в ущерб отношениям с Россией...
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее многократно президент Сербии Александр Вучич говорил публично о том, что не пойдет в Европейский союз на условиях, которые будут антироссийскими. Однако коллективном Брюсселе говорят о двух условиях приема в ЕС. Речь идет о том, что переговоры по евроинтеграции возобновятся в том случае, если Белград признает независимость Косова и полностью поддержит все западное антироссийское санкционное давление. Таким образом, по словам Сергея Лаврова, Европа хочет сделать из Сербии буферную зону для противодействия Москве. А Кремль заинтересован на балканской земле в том, чтобы в регионе была сформирована объединительная инфраструктура - экономическая, культурная и прочая.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все