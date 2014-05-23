Глава МИД РФ рассказал о том, на что надеются Эмманюэль Макрон и Кир Стармер по украинскому конфликту.

Развертывание "стабилизационных контингентов" из Франции и Великобритании на украинской территории невозможно без технологической помощи со стороны американской администрации. Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат указал на слова лидера Елисейского дворца Эмманюэля макрона и премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера, которые "упиваются идеей" размещения на Украине так называемых стабилизационных сил.

Понятно, что они без технологий, которыми обладают Соединенные Штаты, с этим не справятся. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров не понимает, как можно верить в "уничтожение" Ирана.

