Развертывание "стабилизационных контингентов" из Франции и Великобритании на украинской территории невозможно без технологической помощи со стороны американской администрации. Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат указал на слова лидера Елисейского дворца Эмманюэля макрона и премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера, которые "упиваются идеей" размещения на Украине так называемых стабилизационных сил.
Понятно, что они без технологий, которыми обладают Соединенные Штаты, с этим не справятся.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Фото и видео: МИД России
