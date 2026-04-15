Глава МИД РФ заметил, что цели США на Ближнем Востоке не вызывают уважение.

Невозможно верить в уничтожение Ирана, вызывает вопросы убежденность отдельных стран мира в обратном процессе. Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат уточнил, что президент-республиканец Дональд Трамп однажды угрожал тем, что "уничтожит эту цивилизацию". Это высказывание вызвало огромный резонанс в мировом сообществе.

Как и в любом другом конфликте, первопричиной является именно вот эта вот агрессивная линия. А за ней стоят две вещи. Для Израиля это, конечно же, совершенно непоколебимая убежденность, что Иран должен быть уничтожен. Как можно в это верить - я не знаю, я не понимаю. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России заметили, что идеологическая заряженность Белого дома нацелена на свержение правящего режима, который "олицетворяет культуру, цивилизацию, существующую долгие тысячелетия". В результате такая цель США не может вызывать у аудитории уважения.

