Американская администрация при президенте-речпубликанце Дональде Трампе вместе с Европой продвигают идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника. Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат уточнил, что специальному представителю из США Киту Келлогу доверили "нарезать делянку" по общению с киевским режимом, но затем западный эксперт на какое-то время пропал из поля зрения. Сейчас же он активно продвигает идею о том, что требуется создавать новый военный альянс, отказавшись от втягивания Украины в НАТО.

А Келлог, будучи тоже не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает вместе с европейскими грандами, как их называют, идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, даже не только члена, а в качестве его ведущего участника. Зеленский активно эту идею поддерживает. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В Москве видят, что американцы хотят таким образом переложить на Европейский союз основную ответственность за сдерживание российского руководства для того, чтобы освободить себе руки китайском направлении. В собственных национальных интересах США пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия по формированию нового военного антироссийского военного блока с участием Украины.

