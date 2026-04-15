Глава МИД РФ объяснил о готовности помогать странам пройти энергетический кризис.

Европейские официальные лица из-за кризиса на Ближнем Востоке уже просят Еврокомиссию отложить планы по полному прекращению поставок российских энергоносителей. Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат обратил внимание на то, что наша страна может поставлять энергетические ресурсы в другие государства мира. Он напомнил слова президента Владимира Путина "в связи с планами европейских государств в лице Еврокомиссии вообще прервать любые связи с Россией в сфере энергетики", имея в виду поставки углеводородов.

Не зря сейчас в Европе, когда разразился кризис после неспровоцированной агрессии США и Израиля против Исламской Республики Иран, не зря сейчас в Европе уже официальные лица взывают к тому, чтобы Еврокомиссия сжалилась над национальным суверенитетом стран - членов Евросоюза и отложила планы по полному "перекрытию вентиля". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия ожидает визит Моди в 2026 году.

