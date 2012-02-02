Лавров: Россия ожидает визит Моди в 2026 году

Глава МИД РФ рассказал о взаимопонимании Москвы и Нью-Дели.

Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2026 году. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Такое информацией дипломат поделился в видеозаписи, транслируемой для участников и организаторов международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений". Он подчеркнул доверительного диалога между двумя странами на высшем уровне. При этом интенсивный диалог между правительствами востребован также в условиях ближневосточного конфликта вокруг Ирана. В РФ указали на геополитическую турбулентность, фиксирующуюся в регионе из-за "спровоцированного США и Израилем" острого военно-политического кризиса в зоне Персидского залива.

По итогам визита президента Путина в Нью-Дели в декабре прошлого года подтверждено созвучие стратегических целей России и Индии, принят солидный пакет документов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

