Лавров заявил о стремлении США к энергетическому доминированию в мире

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон приветствует маргинализацию России на европейских рынках.

Соединённые Штаты открыто демонстрируют желание доминировать в энергетической сфере во всех регионах мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.

По словам Лаврова, Вашингтон приветствовал и продолжает приветствовать маргинализацию России на европейских энергетических рынках.

В Сербии вытесняют. Это уже американцы свой вклад вносят: Джо Байден начал, а Дональд Трамп заканчивает. Это открытая претензия на энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание на последовательность действий США, направленных на вытеснение российских энергоресурсов с традиционных рынков и укрепление собственных позиций в этой сфере.

Фото: МИД России