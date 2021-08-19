Лавров: одной из целей операции в Иране был раскол между странами Персидского залива

Глава МИД РФ сообщил о задачах, которые поставили перед собой США и Израиль на Ближнем Востоке.

Одной из целей американо-израильской операции на иранской территории был раскол между странами Персидского залива. Соответствующее заявление журналистам сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства выступил на заседании посольского круглого стола. Он добавил, что США и еврейское государство стремятся втянуть в региональный конфликт других участников на Ближнем Востоке.

У меня нет сомнений, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива - Ираном и его арабскими соседями, между которыми за последние годы до недавнего времени наблюдался позитивный процесс нормализации. Сергей Лавров, глава МИД России

Фото и видео: МИД России