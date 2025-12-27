Глава МИД РФ объяснил, чего добиваются союзники Киева руками украинских военнослужащих.

Война коллективного Запада против Москвы уже не гибридная, но прямая и "горячая". Соответствующее заявление журналистам сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства выступил на заседании посольского круглого стола. Эксперт оценил вопрос мирного урегулирования регионального конфликта на украинской территории. По мнению представителя из МИД РФ, международные союзники хотели сделать из киевского режима "анти-Россию". При этом эти недружественные нам государства стремились развалить Россию путем вооруженного противостояния руками украинских войск.

И стала острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, "горячей" войны Запада против РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат пояснил, что речь идет о главной теме для России в международной политике, так как целью готовившейся и в итоге развязанной западным руками киевского режима вооруженных действий против ВС РФ является ослабление страны или, как они сами говорили, нанесение стратегического поражения.

Фото и видео: МИД России