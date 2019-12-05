Лавров: украинский след в атаке на газовоз "Арктик Метагаз" даже не скрывают

Глава МИД РФ рассказали о попытках диверсий Киева на энергетической инфраструктуре.

Украинский след в атаке на газовоз "Арктик Метагаз" власти из киевского режима даже не скрывают. Соответствующее заявление журналистам сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства выступил на заседании посольского круглого стола. Таким образом дипломат прокомментировал нападение, которое произошло в отношении легально следовавшим со своим курсом судном "Арктик Метагаз".

С берегов Ливии уничтожили абсолютно легально следовавший своим курсом газовоз "Арктик Метагаз" и украинский след, - по большому счету, они его даже не скрывают. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: ЕС в своей политике против России уже "переплюнул" НАТО.

Фото и видео: МИД России