Каждый пятый петербуржец выбирает репетитора к ОГЭ и ЕГЭ

Чаще всего нанимают педагогов по математике, русскому и английскому языкам.

Дополнительные занятия с репетиторами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ актуальны для 35% опрошенных в Санкт-Петербурге. Чаще всего специалистов нанимают для детей (14%), помогают с выбором родственникам (8%), а 5% ищут репетитора для себя. Таковы данные опроса, проведённого экспертами Авито Рекламы и Авито Услуг.

Главной причиной обращения к репетитору (48%) петербуржцы называют желание глубже разобраться в материале и формате экзаменационных заданий. Ещё 37% ориентируются на конкретный балл или оценку. К подготовке чаще всего приступают заранее: за год и ранее — 33% опрошенных, за 6–9 месяцев — 24%.

Самый популярный предмет — математика (48%). На втором месте русский язык (32%), на третьем — иностранный язык (30%). Далее идут физика (23%), химия (19%), история (15%), информатика (14%), обществознание (10%), литература (7%) и биология (6%).

При выборе репетитора ключевым качеством называют умение понятно объяснять сложные темы и закрывать пробелы в знаниях (37%). Важны также комфортная коммуникация (34%) и понятная стратегия подготовки (29%). На онлайн-рекламу при выборе специалиста обращают внимание 49% опрошенных.

Мы фиксируем это и в поведении пользователей Авито Услуг: в декабре-январе интерес к занятиям по точным наукам оказался заметно выше, чем предыдущей зимой. Спрос на уроки по физике и математике увеличился в три раза, по информатике — в 1,8 раза, что подтверждает фокус абитуриентов и их родителей на технических и цифровых направлениях. Игорь Санников, руководитель бизнес-направлений "Красота и здоровье" и "Обучение" на Авито Услугах

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге родители будущих первоклассников подали 36,5 тыс. заявлений в школы.

