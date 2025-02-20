Спрос на банщиков в Петербурге вырос на 64% перед майскими праздниками

Россияне всё чаще выбирают баню для восстановления и отдыха.

Перед майскими праздниками россияне стали активнее интересоваться услугами банщиков и СПА-процедурами. Как сообщают аналитики Авито Услуг и Авито Работы, в марте-апреле 2026 года спрос на пармастеров вырос на 32%, на банщиков — на 22%, а на аренду бань — на 20%. Также на 9% увеличилась популярность кедровых бочек.

Парение уверенно закрепилось в лайфстайл-привычках: затяжные холода марта и апреля только подогрели интерес. На фоне приближающихся майских праздников россияне заранее планируют отдых — и все чаще выбирают баню как понятный способ перезагрузки. Игорь Санников, руководитель бизнес-направления "Красота" на Авито Услугах.

Рост спроса отразился и на рынке труда. В I квартале 2026 года число вакансий для банщиков увеличилось на 19% в целом по России. Чаще всего специалистов искали в Москве (+92%), Санкт-Петербурге (+64%) и Краснодарском крае (+29%). Средняя предлагаемая зарплата для банщиков составила 50 375 рублей в месяц.

Рост вакансий напрямую связан с новым потребительским трендом третьих мест — бань, саун и термальных комплексов как пространств для общения и отдыха. Это особенно востребовано у молодёжи, ищущей свежие сценарии досуга. Результат: открываются новые комплексы, развиваются выездные услуги. Число откликов соискателей на позицию банщика выросло на 62% Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

