Продавцам мороженого в Петербурге предлагают почти 93,5 тыс. рублей в месяц

За год рост составил 34%.

С приближением тёплого сезона работодатели в Санкт-Петербурге активизировали наём сезонных сотрудников и подняли зарплаты. Согласно данным Авито Работы, самой высокооплачиваемой вакансией этой весной стала позиция продавца мороженого: среднее предложение достигло 93 463 рублей в месяц, что на 34% больше, чем год назад. Чуть меньше — 86 289 рублей — предлагали продавцам кваса и прохладительных напитков (+36% за год).

Большинство сезонных вакансий предполагают посменную занятость и гибкий график, поэтому фактический доход зависит от количества отработанных смен и региона. В целом по России активнее всего за год вырос спрос на сотрудников склада в прокате спортивных товаров — число вакансий увеличилось в 2,3 раза (+128%), средняя зарплата — 46 573 рубля. В сфере аттракционов работодатели активнее искали административный персонал (+60% вакансий) с оплатой около 37 906 рублей.

Как отметил Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы, сезонный наём традиционно стартует в марте–апреле. Спрос на продавцов мороженого особенно заметно вырос в туристических регионах — Калининградской области (+73%) и Крыму (+28%). А в Петербурге и Москве развитая инфраструктура активного отдыха стимулирует спрос на работников проката спортивных товаров.

