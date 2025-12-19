Крупнейшим импортером российского мороженного в натуральном выражении стал Казахстан.

Россия увеличила экспорт мороженого на 29% по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

По предварительным оценкам экспертов, поставки на зарубежные рынки составили около 17 тыс. тонн на сумму порядка 74 млн долларов. Показатель вырос на 29% по сравнению с 2024 года. Крупнейшим импортером российского мороженного в натуральном выражении стал Казахстан. Объем поставок в республику поставил около 6 тыс. тонн. На втором месте идет Белоруссия (более 4,5 тыс. тонн). Тройку лидеров змыкает Монголия (около 2 тыс. тонн).

В топ-5 рейтинга импортеров также вошли Узбекистан (свыше 1 тыс. тонн) и Абхазия (более 800 тонн). К числу интересных стран, где встречалось российское мороженое, относят Сенегал, ОАЭ, Нигерию, Ирак, Эквадор и Индию.

Фото: pxhere.com