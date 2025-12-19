Объем поставок составил 436 тыс. баррелей в сутки.

Индия сократила импорт нефти из России в январе 2026 ujlf в 3,5 раза. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что Индия диверсифицирует закупки из-за запрета ЕС на ввоз выпущенных из российской нефти нефтепродуктов и давления США. При этом полного прекращения поставок нефти из России не ожидается. Индия сократила закупки российской нефти в январе на 57% к предыдущему месяцу. Объем составил 436 тыс. баррелей в сутки.

По данным S&P Global Commodities at Sea, часть российских объемов заместила нефть из США и с Ближнего Востока. Поставки американского сырья в Индию в январе выросли в 1,6 раза год к году. Объем поставок ближневосточного сырья увеличился на 20%.

