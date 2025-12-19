Днем снижение замедлилось до 12,17%.

Цены на газ в Европе упали на 14% в понедельник, 2 февраля. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

Отмечается. что мартовские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах рухнули на 14,42%. Его стоимость оценивалась в 33,62 евро за МВт·ч. Днем снижение замедлилось до 12,17%. Фьючерсы торговались на уровне 34,504 евро за МВт·ч.

По данным Bloomberg, цены на газ в Европе скорректировались после роста на прошлой неделе. Это связано с тем, что прогнозы о потеплении в США снизили опасения по поводу перебоев с поставками американского СПГ в Европу. Фьючерсы на природный газ в США также резко упали в цене.

Фото: pxhere.com