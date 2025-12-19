По словам посла страны, Афганистан может экспортировать в Россию свежие и сушеные фрукты, овощи и лекарственные растения.

Афганистан хочет покупать у России нефть и газ. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.

По его словам, торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития. Посол подчеркнул, что Афганистан сможет импортировать из России нефть, газ, медикаменты, промышленные товары и другую продукцию. При этом Хасан отметил, что для этого нужно устранить ряд проблем, в том числе банковские ограничения.

Также посол добавил, что Афганистан может экспортировать в Россию свежие и сушеные фрукты, овощи и лекарственные растения. Он подчеркнул, что реализация данных операций способна "существенно увеличить объем двусторонней торговли". Кроме того, Афганистан намерен открыть в Москве выставку свои товаров.

Фото: pxhere.com