Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на нефть из России
Сегодня, 11:54
Потолок цен в Европе могут заменить на запрет перевозки в регион российской нефти морским путем.

Евросоюз с февраля 2026 года снизит собственный потолок цен на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. Такие данные приводятся в официальном регламенте Комиссии Европейского союза  под номером 2026/124.

Цена на сырую нефть <...> заменяется следующей: 44,1 — 1 февраля.

текст документа

Как передавало новостное агентство The Reuters со ссылкой на свои источники, страны-члены "Большой семерки" (G7) и Европейского союза в настоящее время ведут переговоры о замене потолка цен полным запретом перевозить российские нефтепродукты морским путем. Авторы публикации говорили о том, что окончательное решение может быть принято делегатами в следующем пакете дополнительных антироссийских санкций. С 5 декабря 2022 года, G7, Австралия и коллективный Брюссель ввели ограничение при морских перевозках нефти на уровне 60 долларов за баррель. Схожая мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го года.

Американский сенатор заявил о повышении цены для покупателей российской нефти.

Фото: pxhere.com

